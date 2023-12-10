На Миколаївщині пролунали вибухи

Інформація про постраждалих та можливі пошкодження уточнюється

Увечері 10 грудня у Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта.

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За повідомленнями Кухти, у місті було чути вибухи. Інформація про постраждалих та можливі пошкодження уточнюється.

«У Снігурівці було чутно вибухи. Прошу мешканців міста відійти від вікон, залишатись у безпечному місці та дотримуватись правила двох стін. Наразі уточнюємо інформацію про можливі пошкодження або постраждалих. Також є велике прохання - нічого не знімати і не викладати в інтернет», – написав керівник.

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Наразі в області повітряної тривоги немає.

Пізніше Кухта повідомив, що постраждали серед населення немає.

Нагадаємо, триває 655-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.