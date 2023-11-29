Зеленський відвідав Херсон та Миколаївщину (відео)

У Херсоні глава держави заслухав доповідь щодо будівництва укриттів

Президент України Володимир Зеленський, окрім Одещини, сьогодні відвідав Херсон та Миколаївщину. Про це він повідомив у Telegram.

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«Миколаївщина. Програма патронату Данії над регіоном – це справді приклад успіху. Приклад, який демонструє іншим країнам, що ми можемо робити разом заради блага наших народів і захисту спільних цінностей. Дякую всім данцям за таку теплоту й увагу до наших людей, за таку дієву співпрацю», – заявив він.

У Херсоні глава держави заслухав доповідь щодо будівництва укриттів.

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«Змістовно. Дякую всім, хто докладає зусиль для захисту людей!», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Одещину. Він вручив нагороди військовослужбовцям та отримав сувенір на згадку – картину, виготовлену з елементів російської ракети.