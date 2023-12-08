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Ліквідація штабу окупантів під час оборони Києва. Глава СБУ розповів деталі операції

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ліквідація штабу окупантів під час оборони Києва. Глава СБУ розповів деталі операції
Голова Служби безпеки Василь Малюк привідкрив завісу унікальної спецоперація СБУ з ліквідації російського штабу на Поліссі
фото з відкритих джерел

Василь Малюк: «Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил»

Унікальна спеціальна операція, проведена Службою безпеки України у Поліссі, знищила тиловий пункт управління військ російських окупантів, які минулої весни наступали на Київ, що сприяло обороні столиці та регіону. Про це розповів голова СБУ Василь Малюк у документальному фільмі «Лігво ворога. Ліквідація».

«Це була перша така диверсійна робота з використанням артилерійських сил», – зазначив керівник спецслужби.

Малюк пояснив, що центр управління ворога у березні 2022 року був базою керівництва російських військ, які наближалися до Києва. Також в цьому логістичному центрі окупанти зберігали велику кількість техніки, боєприпасів та палива.

Щоб уразити об'єкт противника, спецназівці СБУ непомітно доставили артилерію в «сіру зону» – впритул до російських позицій. Важкі 152 мм гармати перекидали на диверсійному рейді у безпосередній близькості до загарбників.

«Це була зухвала операція. По суті, за декілька кілометрів від ворога хлопці готували позиції для роботи нашої артилерії», – наголосив Малюк.

Спецоперація була реалізована СБУ у взаємодії із 44 артилерійською бригадою оперативного командування «Захід» ЗСУ. Внаслідок артилерійських ударів командний пункт інтервентів було знищено.

Нагадаємо, триває 653-тя доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 77 бойових зіткнень. Ворог завдав 27 ракетних та 27 авіаційних ударі, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

З початку доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, балістичну ракету «Іскандер-М» та 6 зенітних керованих ракет С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти ворог Василь Малюк СБУ Київщина

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