У чому логіка російських обстрілів
Можливо, що в грудні-січні РФ може вистрілювати до 200 таких ракет на місяць
Давайте я ще раз покажу логіку російських обстрілів.
На картинці кількість збитих ракет за даними Генштабу.
Запущених ракет більше, але динаміка запусків приблизно відповідає цим кривим.
Видно три періоди, що повторюються:
- червоний – масові пуски з використанням запасів,
- помаранчевий – режим «скільки виробили, стільки й запустили»,
- зелений – накопичення запасів.
У жовтні та листопаді не було пусків ракет Калібр і Х-101/555, які є основою для масових залпів.
За моїми прикидками, таких ракет виробляється 90-100 шт на місяць. Тобто за 2 місяці їх додатково накопичили під 200 шт.
Це означає, що в грудні-січні РФ може вистрілювати до 200 таких ракет на місяць, після чого буде змушена повернутися до режиму «виробив-запустив».
200 ракет на місяць ми вже бачили наприкінці минулого року і травні-червні цього.
Головна зміна за рік – те, що у РФ зараз більше «Шахедів».
Тобто побоюватися варто не самих ракет, їх більше не стало, а комбінованих запусків ракет і дронів.
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