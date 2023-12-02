У чому логіка російських обстрілів

Побоюватися варто не самих ракет, їх більше не стало, а комбінованих запусків ракет і дронів

Можливо, що в грудні-січні РФ може вистрілювати до 200 таких ракет на місяць

Давайте я ще раз покажу логіку російських обстрілів.

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На картинці кількість збитих ракет за даними Генштабу.

Запущених ракет більше, але динаміка запусків приблизно відповідає цим кривим.

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Видно три періоди, що повторюються:

червоний – масові пуски з використанням запасів,

помаранчевий – режим «скільки виробили, стільки й запустили»,

зелений – накопичення запасів.

У жовтні та листопаді не було пусків ракет Калібр і Х-101/555, які є основою для масових залпів.

За моїми прикидками, таких ракет виробляється 90-100 шт на місяць. Тобто за 2 місяці їх додатково накопичили під 200 шт.

Це означає, що в грудні-січні РФ може вистрілювати до 200 таких ракет на місяць, після чого буде змушена повернутися до режиму «виробив-запустив».

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200 ракет на місяць ми вже бачили наприкінці минулого року і травні-червні цього.

Головна зміна за рік – те, що у РФ зараз більше «Шахедів».

Тобто побоюватися варто не самих ракет, їх більше не стало, а комбінованих запусків ракет і дронів.