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Окупанти вдарили по Бериславу з дрона, є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Бериславу з дрона, є жертви
Росіяни скинули вибуховий предмет із дрона
фото ілюстративне

За добу окупанти випустили по Херсонщині понад 300 снарядів

У суботу, 9 грудня, вранці російська окупаційна армія вдарила по Бериславу з безпілотника. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина, ще одна – дістала поранення.

Потерпілому надається медична допомога.

За минулу добу противник здійснив 62 обстріли Херсонщини, випустивши 318 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 41 снаряд.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю об'єкту критичної інфраструктури у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Як повідомлялося,  8 грудня ввечері російські військові обстріляли Херсон. Після ворожого обстрілу російських окупантів виникли перебої з електрикою.

Триває 654-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За добу загалом ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Херсонщина Херсон окупанти обстріл безпілотник

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