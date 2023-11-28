ЗМІ розповіли про особливості вербування росіянок на війну проти України

Контракт на військову службу жінка укладає з ПВК «Редут», куди входить «Еспаньола»

Російський батальйон «Еспаньола» почав вербувати до своїх лав жінок для служби в штурмових загонах. Їх планують відправити на війну проти України. Про це повідомляє видання «Важливі історії».

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Батальйон пропонує жінкам «реалізуватися» не тільки у снайперській справі.

«Жінки в нашій бригаді працюють і в з'єднаннях штурмовиків, і в медицині, зв'язку, а також у підрозділах Радіоелектронної розвідки та боротьби і БПЛА», – заявили в батальйоні.

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Журналістка «Важливих історій» написала одному з адміністраторів Telegram-каналу «Еспаньйоли» під виглядом кандидата і дізналася про деталі служби.

Зазначається, що перший контракт укладається на шість місяців, з них 1-2 йде на навчання і злагодження. Зарплата надається в розмірі 110-120 тис. рублів ($1200-1300), але на війні в Україні вона збільшується вдвічі.

«Другий контракт можливий – від трьох місяців, обговорюється індивідуально. При підписанні першого контракту передбачена одноразова виплата в 50 тис. ($560)», – йдеться у відповіді.

У разі поранення жінка отримає від 1 до 3 млн ($11-33 тис.), у разі смерті близькі отримають 5 млн ($56 тис.).

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Також журналісти повідомили, що контракт на військову службу укладається з ПВК «Редут», куди входить «Еспаньола». Це дозволяє зробити його строковим, а саме наказ Міноборони про дію контрактів до кінця війни проти України на них нібито не поширюється.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що мобілізація у Росії не припинялася. Натомість влада прямо не оголошує через побоювання протестів.

Зазначимо, Росія використовує найманців у складі ПВК «Редут» для активізації штурмових дій в Україні. Однак це не такий масштабний проект, як колишня ПВК «Вагнера».