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Уламки дрона впали на багатоповерхівку ще в одному районі Києва

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уламки дрона впали на багатоповерхівку ще в одному районі Києва
У Дніпровському районі є задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки
фото ілюстративне

Падіння уламків збитих дронів вже зафіксовано у трьох районах столиці

Ще в одному районі Києва відбулося падіння уламків збитого ворожого дрона. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок», – поінформував столичний голова.

Рятувальники і медики слідують на місце.

Начальник КМВА Сергій Попко додав, що внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей у Дніпровському районі міста є задимлення на верхніх поверхах багатоповерхівки.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повідомлялося, що в результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

Наразі відомо, що у Соломʼянському районі Києва є двоє постраждалих у результаті падіння уламків збитих ворожих дронів. У житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Теги: Київ безпілотник окупанти вибух війна

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