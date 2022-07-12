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    Події в Україні

    На Миколаївщині стався витік газу через ворожий обстріл

    Рашисти обстріляли Миколаїв на світанку&nbsp; - На Миколаївщині стався витік газу через ворожий обстріл
    Рашисти обстріляли Миколаїв на світанку 
    фото з відкритих джерел

    Ракета влучила в котельню, загинула людина

    Через ворожі обстріли у місті Баштанка Миколаївської області стався витік газу. Ракета влучила в котельню, загинула людина, повідомляє пресслужба ОК «Південь».

    «В Баштанці ракетним ударом зруйновано котельню, стався виток газу, одна людина загинула, інформація про масштаби руйнування та постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля. Також внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів школи, а сусідні – пошкоджено.

    Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв Україна ракета окупація #stoprussia
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    На Миколаївщині стався витік газу через ворожий обстріл