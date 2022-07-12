На Миколаївщині стався витік газу через ворожий обстріл

Ракета влучила в котельню, загинула людина

Через ворожі обстріли у місті Баштанка Миколаївської області стався витік газу. Ракета влучила в котельню, загинула людина, повідомляє пресслужба ОК «Південь».

«В Баштанці ракетним ударом зруйновано котельню, стався виток газу, одна людина загинула, інформація про масштаби руйнування та постраждалих уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Пізніше стало відомо, що від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля. Також внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів школи, а сусідні – пошкоджено.

Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.