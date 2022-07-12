ЗСУ знищили ще один склад зброї окупантів під Херсоном

Рашистські позиції ліквідував артилерійський підрозділ

Збройні сили України знищили ще один російський склад з боєприпасами під Херсоном. Про це повідомляє оперативного командування «Південь» у Facebook.

«Відразу за точним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійський підрозділ прицільно влучив в ще один склад боєприпасів в Чарівному», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня у тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників.

Також у тимчасово захопленому Херсоні 10 липня, пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ повідомили про сам факт вибухів, але заявили, нібито це спрацювала рашистська ППО.

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, українські війська поцілили у казарми, де розміщувався підрозділ Росгвардії. Багато окупантів загинули внаслідок українського удару.