Ворог кинув «вагнерівців» на прорив у Попасну

Для наступу РФ використовує ракетні обстріли та багато техніки

Мета загарбників – вийти на адміністративні кордони Луганської області

На Луганщині російські війська хочуть прорватися в Попасну і в напрямку на Сєвєродонецьк та Воєводівку. Для прориву залучені «вагнерівці» та велика кількість військової техніки. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ситуація дуже важка, але контрольована. Найбільші зусилля ворог кидає на те, щоб зробити прорив в Попасній, і напрямок на Сєвєродонецьк і Воєводівку. Ось туди вони більш всього кинули і техніки, і людей, приватні військові компанії «вагнерівців», там саме відбувається найбільша кількість обстрілів ракетами, авіаударами… Там просто жахлива достатньо ситуація», – сказав очільник області.

Він зазначив, що українські військові тримаються та очікують на допомогу та підсилення.

«Сподіваюсь, що все буде нормально», – додав Гайдай.

За його словами, кадирівці на Луганщині не воюють – тільки мародерять та знімають відео.

Полонені російські військові розповідають, що мета у загарбників одна – вийти на географічні кордони Луганської області.

«Наступні декілька днів будуть важкими, адже росіяни будуть намагатися зробити «щось», щоб 9 травня звітувати перед путлером, тож закликаю: будьте обережними, залишайтеся в укриттях, обмежте перебування на вулиці», – наголосив керівник ОВА, нагадавши, що в області триває евакуація цивільних.

Як повідомлялося, Луганщина постійно зазнає ударів з боку російської армії: зруйновано багато житлових будинків, об'єктів інфраструктури, навчальних заклади, пошкоджено всі лікарні. У регіоні залишається приблизно 50 тис. мирних жителів, які відмовлялися евакуюватися.

Також окупанти обстріляли евакуаційне авто на Луганщині.

Крім того, окупанти надумали на 9 травня повернути Луганську радянську назву.

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