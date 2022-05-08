Росіяни обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, є загроза вибуху

На заводі загорілися установка з отримання сірки та станція змішування речовин

Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл

Окупанти вчергове обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності підприємства, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Площа пожежі 360 м2, є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів», – зауважив Гайдай.

Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки. Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають.

Нагадаємо, зранку 8 травня російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари. Було зруйновано об’єкти критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку.

Як повідомлялося, ЗСУ відступили з Попасної: що наразі відбувається в місті.

До слова, вночі окупанти знову вдарили по Луганщині: під завалами будинку люди.

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