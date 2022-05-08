  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росіяни обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, є загроза вибуху

    На заводі загорілися&nbsp;установка з отримання сірки та станція змішування речовин - Росіяни обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, є загроза вибуху
    На заводі загорілися установка з отримання сірки та станція змішування речовин
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл

    Окупанти вчергове обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності підприємства, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Площа пожежі 360 м2, є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів», – зауважив Гайдай.

    Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки. Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають.

    Нагадаємо, зранку 8 травня російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари. Було зруйновано об’єкти критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку.

    Як повідомлялося, ЗСУ відступили з Попасної: що наразі відбувається в місті.

    До слова, вночі окупанти знову вдарили по Луганщині: під завалами будинку люди.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ Луганщина армія війна обстріл завод рятувальники Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, є загроза вибуху