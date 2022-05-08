Окупанти нанесли авіаудар по Луганщині

Наразі ремонтні бригади не можуть працювати: тривають обстріли

Знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк

Зранку 8 травня російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Про це повідомив голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай.

«Знов маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження», – розповів він.

Нагадаємо, на Луганщині не вщухають обстріли.

Також Гайдай розповів про втрати окупантів: лікарня в Луганську переповнена.

Як повідомлялося, ЗСУ відступили з Попасної: що наразі відбувається в місті.

До слова, вночі окупанти знову вдарили по Луганщині: під завалами будинку люди.

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