Авіаудар по школі на Луганщині: попередньо загинули 60 осіб

Внаслідок авіаудару по школі у селі Білогорівка під завалами попередньо загинули 60 осіб

Внаслідок авіаудару по школі на Луганщині попередньо загинули 60 людей

У суботу, 7 травня, у селі Білогорівка поблизу Лисичанська (Луганська область) ворог скинув авіабомбу на школу, де було близько 90 людей, 30 жителів уже врятували з-під завалів. Попередньо загинули 60 осіб. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, пожежу ліквідовували майже чотири години, потім було проведено розбирання завалів. На жаль, рятувальники знайшли тіла двох загиблих.

«Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства «руського миру»: цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину», – написав Гайдай у Telegram.

Нагадаємо, що також 7 травня російські окупанти накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини – тяжко поранені.

Раніше на Луганщині евакуаційне авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей – вони вже прямують до Дніпра.