На окупованій Луганщині горить база окупантів (відео)

Місцеві жителі повідомляють, що серед окупантів багато загиблих та поранених

Перевальськ знаходиться у глибокому тилу окупантів

У Перевальську на Луганщині горить військова частина окупаційних військ. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Пожежа виникла у місці розташування особового складу окупантів у глибокому тилу.

«Тим часом у тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано «бавовну» та задимлення. Задимлення проходить не на складі БК, а в розташуванні особового складу. Перевальськ за 60 км від позицій ВСУ», – йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі повідомляють в соцмережах про велику кількість карет швидкої допомоги і загиблих.

У «ЛНР» удар підтвердили та заявили, що «українські війська вперше завдали удару по місту Перевальськ з американської РСЗВ HIMARS».

Нагадаємо, вчора, 27 червня, за 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що підрозділ українських Сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території Російської Федерації, зокрема, знищує склади боєприпасів і сховищ нафти. Журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї й нафтобазах в РФ радше за все пов’язані з діями українського спецназу.

Раніше в окупованому Донецьку згорів склад з боєприпасами окупантів. Також мешканці окупованого Хрустального (до 2016 р. Красний Луч) повідомили про вибухи на складі боєприпасів рашистів.

Наприкінці травня у Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічного заводу.

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували уже приблизно 35 тис. російських окупантів.