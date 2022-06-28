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    Події в Україні

    На окупованій Луганщині горить база окупантів (відео)

    Місцеві жителі повідомляють, що серед окупантів багато загиблих та поранених - На окупованій Луганщині горить база окупантів (відео)
    Місцеві жителі повідомляють, що серед окупантів багато загиблих та поранених
    фото: скріншот із відео

    Перевальськ знаходиться у глибокому тилу окупантів

    У Перевальську на Луганщині горить військова частина окупаційних військ. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

    Пожежа виникла у місці розташування особового складу окупантів у глибокому тилу.

    «Тим часом у тимчасово окупованому Перевальську зафіксовано «бавовну» та задимлення. Задимлення проходить не на складі БК, а в розташуванні особового складу. Перевальськ за 60 км від позицій ВСУ», – йдеться в повідомленні.

    Місцеві жителі повідомляють в соцмережах про велику кількість карет швидкої допомоги і загиблих.

    У «ЛНР» удар підтвердили та заявили, що «українські війська вперше завдали удару по місту Перевальськ з американської РСЗВ HIMARS».

    Нагадаємо, вчора, 27 червня, за 50 км від лінії фронту поблизу окупованого Алчевська на Луганщині українські військові атакували склад боєприпасів російських окупантів.

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що підрозділ українських Сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території Російської Федерації, зокрема, знищує склади боєприпасів і сховищ нафти. Журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї й нафтобазах в РФ радше за все пов’язані з діями українського спецназу.

    Раніше в окупованому Донецьку згорів склад з боєприпасами окупантів. Також мешканці окупованого Хрустального (до 2016 р. Красний Луч) повідомили про вибухи на складі боєприпасів рашистів.

    Наприкінці травня у Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічного заводу.

    За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували уже приблизно 35 тис. російських окупантів.

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    Теги: пожежа росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    На окупованій Луганщині горить база окупантів (відео)