Український спецназ діє в тилу рашистів – The Times

Росіяни не спроможні збагнути, як це стається

Вибухи на складах зброї й нафтобазах в РФ радше за все пов’язані з діями українського спецназу

Підрозділ українських Сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території Російської Федерації, зокрема, знищує склади боєприпасів і сховищ нафти. Про це повідомляє The Times з посиланням на коментарі неназваного офіцера української розвідки й двох 25-річних сержантів підрозділу ССО з позивними «Двадцять Другий» і «Красень».

Журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї й нафтобазах в РФ радше за все пов’язані з діями українського спецназу.

За інформацією видання, українські гелікоптери пізно вночі летять низько над землею і доставляють бійців українського спецназу на територію Росії. У цих операціях задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою «Шаман», що мають навички із здійснення диверсійно-розвідувальних операцій у тилу противника.

«Росіяни так і не спроможні збагнути, як це (диверсія) стається, вони не можуть повірити, що ми можемо бути там (на території РФ)», – поділився спецпризначенець із позивним «Красень».

Як раніше повідомлялося, у Сєвєродонецьку пустують наші групи спецназу – радник Банкової.

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