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    Політика

    Український спецназ діє в тилу рашистів – The Times

    Росіяни не спроможні збагнути, як це стається - Український спецназ діє в тилу рашистів – The Times
    Росіяни не спроможні збагнути, як це стається
    фото: Генштаб

    Вибухи на складах зброї й нафтобазах в РФ радше за все пов’язані з діями українського спецназу

    Підрозділ українських Сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території Російської Федерації, зокрема, знищує склади боєприпасів і сховищ нафти. Про це повідомляє The Times з посиланням на коментарі неназваного офіцера української розвідки й двох 25-річних сержантів підрозділу ССО з позивними «Двадцять Другий» і «Красень».

    Журналісти зробили висновок, що вибухи на складах зброї й нафтобазах в РФ радше за все пов’язані з діями українського спецназу.

    За інформацією видання, українські гелікоптери пізно вночі летять низько над землею і доставляють бійців українського спецназу на територію Росії. У цих операціях задіяні військовослужбовці 10 загону спеціального призначення під назвою «Шаман», що мають навички із здійснення диверсійно-розвідувальних операцій у тилу противника.

    «Росіяни так і не спроможні збагнути, як це (диверсія) стається, вони не можуть повірити, що ми можемо бути там (на території РФ)», – поділився спецпризначенець із позивним «Красень».

    Як раніше повідомлялося, у Сєвєродонецьку пустують наші групи спецназу – радник Банкової.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Український спецназ діє в тилу рашистів – The Times