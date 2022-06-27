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    Події в Україні

    Захисники ліквідували вже 35 тис. окупантів, – Генштаб

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    ЗСУ знищили вже 1552 ворожих танки - Захисники ліквідували вже 35 тис. окупантів, – Генштаб
    ЗСУ знищили вже 1552 ворожих танки
    фото з відкритих джерел

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках

    Українські військові станом на 27 червня ліквідували вже близько 35 000 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 червня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 35000 (+150) осіб ліквідовано;
    • танків – 1552 (+20) од;
    • бойових броньованих машин – 3687 (+28) од;
    • артилерійських систем – 771 (+7) од;
    • РСЗВ – 243 (+0) од;
    • засоби ППО – 101 (+2) од;
    • літаків – 217 (+0) од;
    • гелікоптерів – 184 (+0) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6);
    • крилаті ракети – 139 (+0);
    • кораблі /катери – 14 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2575 (+11) од;
    • спеціальна техніка – 60 (+0).

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    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

    Нагадаємо, триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.

    Детальніше про ситуацію в країні станом на ранок 27 червня тут.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Захисники ліквідували вже 35 тис. окупантів, – Генштаб