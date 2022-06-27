Захисники ліквідували вже 35 тис. окупантів, – Генштаб

Українські військові станом на 27 червня ліквідували вже близько 35 000 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 червня орієнтовно склали:

особового складу – близько 35000 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1552 (+20) од;

бойових броньованих машин – 3687 (+28) од;

артилерійських систем – 771 (+7) од;

РСЗВ – 243 (+0) од;

засоби ППО – 101 (+2) од;

літаків – 217 (+0) од;

гелікоптерів – 184 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6);

крилаті ракети – 139 (+0);

кораблі /катери – 14 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2575 (+11) од;

спеціальна техніка – 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 124-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються блокувати місто Лисичанськ з півдня. Українські захисники зупинили ворожий наступ на Бахмутському напрямку.

Детальніше про ситуацію в країні станом на ранок 27 червня тут.

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