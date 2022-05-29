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    Події в Україні

    У Донецьку горить склад боєприпасів ворога (відео)

    Снаряди детонують і розлітаються вулицями міста - У Донецьку горить склад боєприпасів ворога (відео)
    Снаряди детонують і розлітаються вулицями міста
    фото: twitter.com/hochu_dodomu

    Повідомляють про вибух і пожежу

    У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічного заводу. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

    У результаті вибуху почалося загоряння. Поки невідомо, якої шкоди завдано окупантам.

    У соцмережах пишуть, що на вул. Коксохімічній, 1 (колишній коксохімзавод) почалася детонація боєприпасів, зафіксовано потрапляння снарядів на вул. Суворова, 115, вул. Острогорського, 24/2 та інші адреси.

    Нагадаємо, бійці відзвітували про ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі.

    Також стало відомо, що Сєвєродонецьк під українським прапором: ситуація на Луганщині.

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    Теги: вибух росія окупанти ЗСУ війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    У Донецьку горить склад боєприпасів ворога (відео)