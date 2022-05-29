У Донецьку горить склад боєприпасів ворога (відео)
Повідомляють про вибух і пожежу
У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічного заводу. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».
У результаті вибуху почалося загоряння. Поки невідомо, якої шкоди завдано окупантам.
У соцмережах пишуть, що на вул. Коксохімічній, 1 (колишній коксохімзавод) почалася детонація боєприпасів, зафіксовано потрапляння снарядів на вул. Суворова, 115, вул. Острогорського, 24/2 та інші адреси.
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