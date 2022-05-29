У Донецьку горить склад боєприпасів ворога (відео)

Повідомляють про вибух і пожежу

У Донецьку вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. За попередніми даними, озброєння бойовики розмістили на території коксохімічного заводу. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

У результаті вибуху почалося загоряння. Поки невідомо, якої шкоди завдано окупантам.

У соцмережах пишуть, що на вул. Коксохімічній, 1 (колишній коксохімзавод) почалася детонація боєприпасів, зафіксовано потрапляння снарядів на вул. Суворова, 115, вул. Острогорського, 24/2 та інші адреси.

Нагадаємо, бійці відзвітували про ситуацію на лінії зіткнення на Донбасі.

Також стало відомо, що Сєвєродонецьк під українським прапором: ситуація на Луганщині.

Читайте також: