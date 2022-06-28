ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів окупантів на Херсонщині

На Півдні російські війська намагалися відвоювати втрачені позиції

На Півдні України минулої доби українські штурмовики та багатоцільові гелікоптери завдали п’ять авіаційних ударів по скупченню ворожої сили та військової техніки в Снігурівському, Криворізькому та Бериславському районах. Результати дорозвідуються. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань «відмінусовано» 18 рашистів, танк Т-72, самохідну гаубицю «Акація», автомобільну техніку та польовий склад боєприпасів в Херсонському районі.

Повідомляється, що противник продовжує інженерне укріплення рубежів оборони, ракетно-артилерійські обстріли та авіаційні удари по наших позиціях і мирних населених пунктах. Парними та поодинокими гелікоптерними ударами ворог намагався відвоювати втрачене положення в районі Потьомкіного, Плотницького та Лупарєвого на Херсонщині. Наші підрозділи не поступилися.

У Чорному морі без змін у корабельному угрупованні ворожого флоту: два ракетних носії по вісім ракет кожен, продовжують тримати під загрозою бойового застосування всю територію України.

Як повідомлялося, 28 червня вранці у Миколаєві прогриміли вибухи.

Увечері 27 червня російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами.