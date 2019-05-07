На кордоні України з Польщею застрягли сотні авто



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За даними Західного регіонального управління, черг немає на кордоні з Молдовою і Румунією

У семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, де стояли 460 автомобілів

На кордоні України і Польщі станом на 9 годину ранку 7 травня в семи пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, де стояли 460 автомобілів. Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України у Facebook.

«Республіка Польща: «Устилуг» –90, «Угринів» – 60, «Рава-Руська» –90, «Грушів» –50, «Смільниця» – 30, «Шегині» –90, «Краковець» –50», - йдеться у повідомленні.

За даними Західного регіонального управління, черг немає на кордоні з Молдовою і Румунією.

На кордоні зі Словацькою Республікою на 9:00 у двох пунктах пропуску перебували 50 авто.

Щодо кордону з Угорщиною, то там нараховують у п'яти пунктах пропуску 80 авто. Без черг серед цих пунктів - на ПП «Лужанка».

Як повідомлялося, для охорони кордону на Закарпаття прибули додаткові резерви силовиків. Прикордонники чи не щодня затримують на Закарпатті контрабандистів або нелегалів.