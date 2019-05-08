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    Росіянин влаштував скандал в аеропорту «Київ» через відмову у в'їзді до України (відео)

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    За злісну непокору вимогам прикордонників на росіянина склали протокол і заборонили в'їзд в Україну на три роки - Росіянин влаштував скандал в аеропорту «Київ» через відмову у в'їзді до України (відео)
    За злісну непокору вимогам прикордонників на росіянина склали протокол і заборонили в'їзд в Україну на три роки

    Росіянин не зміг назвати прикордонникам мету своєї поїздки в Україну

    У столичному аеропорту «Київ» (Жуляни) громадянин РФ влаштував скандал через те, що йому відмовили у в'їзді в Україну. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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    Зазначається, що під час проходження митного контролю росіянин не зміг назвати мету своєї поїздки в Україну, тому прикордонники прийняли рішення відмовити йому у в'їзді.

    У відповідь чоловік почав поводитися агресивно і викрикувати образи на адресу України і співробітників Держприкордонслужби.

    Прикордонники почали вимагати від росіянина заспокоїтися і відійти на два кроки назад, однак він на вимогу не відреагував і продовжив сипати образами і провокувати їх. В результаті порушника спокою повалили на підлогу і затримали. За злісну непокору вимогам прикордонників на росіянина склали протокол по ст. 185-10 КУпАП і заборонили в'їзд в Україну на три роки.

    Після завершення всіх процесуальних дій його примусово відправлять до РФ.

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