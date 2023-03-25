Влада закликала жителів Херсона евакуюватися

Потяг із Херсона до Хмельницького відправляється через день

Мешканці Херсона можуть евакуюватися безкоштовними автобусами або потягом

Херсонська міська рада закликала жителів міської територіальної громади евакуюватися до більш безпечних регіонів. Із таким зверненням Херсонська МВА виступила пізно увечері 24 березня.

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«Російські війська продовжують тероризувати нашу територіальну громаду. Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Найкращий варіант убезпечити себе та своїх близьких – евакуюватися до більш безпечних регіонів», – йдеться у зверненні.

Мешканці Херсона можуть евакуюватися безкоштовними автобусами або потягом.

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Безкоштовні автобуси для евакуації курсують щодня з Херсона до Одеси через Миколаїв.

Для цього необхідно залишити заявку:

на «гарячу лінію» ХОВА: тел. 0800330951 або 091 481 78 45;

Telegram: @khoda_help_bot.

Telegram-бот волонтерської організації Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.

Ті, хто записався на автобус, отримають смс-повідомлення із часом та місцем виїзду.

Із маломобільними людьми звʼязується оператор для уточнення деталей. Таких пасажирів евакуює волонтерська група на відповідному транспорті.

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Потяг із Херсона до Хмельницького відправляється через день по непарних числах о 14:27 із Херсонського залізничного вокзалу. Для реєстрації та посадки необхідно приїхати на вокзал заздалегідь – за 2-3 години до відправлення потягу, реєстрація розпочинається об 11:30.

Після прибуття до Хмельницького жителів Херсона забезпечать житлом.

Як відомо, російські окупанти майже щодня обстрілюють Херсон. Зокрема, 24 березня російські загарбники атакували Херсон. Під удар потрапили плавні, одна людина загинула, ще одна зазнала поранення.