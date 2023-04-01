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Під Мелітополем загарбники окопуються в садах і городах

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Мелітополем загарбники окопуються в садах і городах
Окупанти готуються до українського контрнаступу
фото з відкритих джерел

На під'їзді до Мелітополя виставлені «зуби дракона»

Російські окупанти у Мелітополі та в навколишніх селах продовжують окопуватися.

Так, за повідомленням мешканців села Терпіння Мелітопольського району, вже два дні у приватних садах місцевих жителів з боку селища Мирне російські військові риють окопи і будують бліндажі. Про це повідомляє «РІА Мелітополь».

А на під'їзді до Мелітополя з усіх боків у три ряди виставлені бетонні конструкції «зуби дракона».

Крім того, окупанти завезли у Мелітополь робітників із Криму на відновлення підстанції, яку було підірвано кілька днів тому в локомотивному депо. 

Бригаду з близько 30 осіб поселили в готелі. Приступити до роботи вони планують сьогодні, 1 квітня. У зв'язку з цим у багатьох мешканців міста уже з 8 години ранку буде відсутня електрика. А це означає, що слід очікувати і перебоїв із водою. Мешканці Мелітополя обурюються тому, що ремонтні роботи рашисти проводять у вихідний день, який багато хто використовує для домашніх справ. Але окупанти поспішають відновити підстанцію, щоб пустити електровози через станцію Мелітополь для перевезення боєприпасів і військової техніки.

Нагадаємо, 29 березня українські сили завдали удару по цілях в окупованому Мелітополі. Повідомлялося про кілька потужних вибухів у Мелітополі

Згодом стало відомо, що удару було завдано по локомотивному депо.

Теги: Мелітополь окупанти війна Запорізька область

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