На півдні українська авіація завдала удари по ворожих системах ППО

Окупанти готові вдарити по Україні з Чорного моря 16-ма «Калібрами»

На півдні України російські окупанти нищівно гатять з усього наявного озброєння по позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах. Ворог використовує авіацію та дрони-камікадзе, дрони-розвідники. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

За минулу добу українською авіацією відпрацьовано 14 ударів по розгортаннях систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння, техніки й живої сили ворога.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

За підтвердженими даними відомо, що ворог втратив:

36 рашистів,

танк,

два паливозаправники,

дві одиниці авто-бронетехніки,

три артсистеми крупного калібру,

чотири гелікоптери,

п’ять складів з боєприпасами.

Остаточні втрати дорозвідуються.

Атаки дронами-камікадзе продовжуються по всій Україні. В зоні відповідальності ОК «Південь» чотири таких безпілотники збито над Вінниччиною, ще один – над Черкащиною.

Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 бойових кораблів маневрує в тому самому районі. Напоготові до застосування три великих десантних кораблі, два надводних ракетоносії з 16-ма «Калібрами».

Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

«Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно», – закликають військові.