Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Авіація ЗСУ вразила більше 20 районів скупчення техніки противника, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіація ЗСУ вразила більше 20 районів скупчення техніки противника, – Генштаб
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 27 ударів
фото ілюстративне

Протягом доби окупанти завдали три ракетні та чотири авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ

Триває 231-ша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, закони і звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та житлових районах. Протягом доби окупанти завдали три ракетні та чотири авіаційні удари, здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. 

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 10 населених пунктів. Серед них – Малі Щербаки, Очаків, Нікополь та Мирне. В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької та Миколаївської областей. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, окупанти продовжують використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136. Десять з них було знищено силами і засобами ППО Сил оборони України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Триває комплексна перевірка збройних сил Республіки Білорусь з відпрацюванням навчально-бойових завдань. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування БпЛА Shahed-136 з території Республіки Білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Миропілля, Стукалівка, Середина Буда, Рожковичі і Павлівка Сумської області. Також ворог задіяв ударні БпЛА;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стрілеча та Уди. БпЛА задіяно для коригування вогню артилерії;
  • на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Серебрянка, Спірне, Терни та Торське. Ворог здійснює мінування мостових переходів;
  • на Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого ураження вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Залізне;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Олександропіль, Новокалинове, Мар’їнка, Пречистівка, Золота Нива та Тоненьке.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Вогневого впливу зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них – Новосілка, Залізничне, Білогір’я, Времівка, Малинівка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог намагається компенсувати значні втрати за рахунок нових партій мобілізованих громадян Російської Федерації, які пройшли прискорену підготовку. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Новосадове, Бахмутське, Іванград, Бахмут, Соледар, Спірне, Майорськ та Красногорівка.

До п’ятисот мобілізованих військовослужбовців зі складу 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії вибули в зону бойових дій для поповнення втрат противника на тимчасово захоплених територіях. Характерна ознаки так званого «молодого поповнення»: засоби захисту, шоломи радянського зразка і автомати АК-12, що мають дуже негативний досвід застосування.

Довідково: АК-12 був створено концерном «Калашников» і представлено широкому загалу в січні 2012. Являв собою принципово новий, але реалізований з використанням загальної схеми і технічних рішень колишніх АК. Досвід бойового застосування під час боїв в Україні виявився настільки негативним, що через лічені тижні реальної експлуатації було запропоновано фактично провести демодернізацію даного зразка зброї.

Триває підготовка до 200 відмобілізованих військовослужбовців на базі 3-ї гвардійської бригади спецпризначення. У самій бригаді, після участі у війні проти України, кожен другий написав рапорти на звільнення або дострокове розірвання контракту.

Авіація Сил оборони завдала 27 ударів. Підтверджено ураження більш як 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також шість зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 10 БпЛА та чотири вертольоти ворога. Ракетні війська і артилерія уразили три пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та чотири склади боєприпасів. Окрім того, в зону вогневого ураження також потрапили позиції ППО та РЕБ й інші військові цілі.

Теги: війна росія авіація ЗСУ Україна окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової «Закарпатської» бригади звільнили селище Червоне
Деокупована Херсонщина: ЗСУ показали знищену ворожу техніку (фото)
Сьогодні, 15:38
Українські війська знову і знову демонструють зміну ситуації на полі бою завдяки наданому партнерами озброєнню
Пентагон заявив, що українські війська змінили динаміку війни
Сьогодні, 18:30
Український воїн знищив одну із ворожих ракет із переносного зенітно-ракетного комплексу
Президент відзначив військового, який збив із ПЗРК дві крилаті ракети
Вчора, 22:20

Події в Україні

Ще одна країна закриває кордони для росіян з шенгенськими візами
Ще одна країна закриває кордони для росіян з шенгенськими візами
Обстріл Дніпропетровщини: голова облради звернувся до громадян
Обстріл Дніпропетровщини: голова облради звернувся до громадян
Стало відомо, скільки потрібно заощадити електроенергії, щоб не було відключень
Стало відомо, скільки потрібно заощадити електроенергії, щоб не було відключень
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
Авіація ЗСУ вразила більше 20 районів скупчення техніки противника, – Генштаб
Авіація ЗСУ вразила більше 20 районів скупчення техніки противника, – Генштаб
Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде
Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Вперше Путін програє війну
97K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
96K
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо
94K
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
57K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 
55K
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами

Новини

Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Сьогодні, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Сьогодні, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту