На Полтавщині на дні озера знайшли тіло 8-річного хлопчика

Хлопчик разом із мамою відпочивав на березі і раптово зник

У Кременчуці 10 липня зник восьмирічний Анатолій Желабіков. Щодо цього близько 21 години до правоохоронців звернулася мати хлопчика. 11 липня його тіло дістали із дна озера, повідомили у поліції Кременчука.

За словами матері, Анатолій зник у районі озера колишніх артскладів. 38-річна жінка розповіла, що вона разом із сином та компанією людей відпочивали там на березі. Через деякий час вони помітили, що хлопця не стало. Після чого звернулася до правоохоронців.

Уночі до пошуків хлопця долучилися надзвичайники, підрозділ Національної гвардії, кінологи, волонтери та жителі міста.

Уже 11 липня водолази, перевіряючи акваторію озера, близько 15 години дістали тіло дитини. Слідів насильницької смерті немає. Його передали на судмедекспертизу для встановлення причин смерті.

Напередодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині 70-річний чоловік втопився у нечистотах. Пенсіонер упав до вигрібної ями і не зміг самостійно вибратися.

Також у Києві на воді загинув молодий хлопець. Схоже на те, що він покінчив життя самогубством. Прямо на очах у свідків хлопчина з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т. д. – помер. З річки дістали тіло із портфелем. Всередині портфелю каміння.

Нагадаємо, раніше у селі Переспа Волинської області у ставку потонув 2-річний хлопчик.

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