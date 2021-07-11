  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Полтавщині на дні озера знайшли тіло 8-річного хлопчика

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Водолази, перевіряючи акваторію озера, дістали тіло дитини - На Полтавщині на дні озера знайшли тіло 8-річного хлопчика
    Водолази, перевіряючи акваторію озера, дістали тіло дитини
    Фото: pl.npu.gov.ua

    Хлопчик разом із мамою відпочивав на березі і раптово зник

    У Кременчуці 10 липня зник восьмирічний Анатолій Желабіков. Щодо цього близько 21 години до правоохоронців звернулася мати хлопчика. 11 липня його тіло дістали із дна озера, повідомили у поліції Кременчука.

    За словами матері, Анатолій зник у районі озера колишніх артскладів. 38-річна жінка розповіла, що вона разом із сином та компанією людей відпочивали там на березі. Через деякий час вони помітили, що хлопця не стало. Після чого звернулася до правоохоронців.

    Уночі до пошуків хлопця долучилися надзвичайники, підрозділ Національної гвардії, кінологи, волонтери та жителі міста.

    Уже 11 липня водолази, перевіряючи акваторію озера, близько 15 години дістали тіло дитини. Слідів насильницької смерті немає. Його передали на судмедекспертизу для встановлення причин смерті.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На Полтавщині на дні озера знайшли тіло 8-річного хлопчика
    На Полтавщині на дні озера знайшли тіло 8-річного хлопчика
    На Полтавщині на дні озера знайшли тіло 8-річного хлопчика
    На Полтавщині на дні озера знайшли тіло 8-річного хлопчика
    На Полтавщині на дні озера знайшли тіло 8-річного хлопчика
    На Полтавщині на дні озера знайшли тіло 8-річного хлопчика
    На Полтавщині на дні озера знайшли тіло 8-річного хлопчика
    Фото: pl.npu.gov.ua

    Напередодні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині 70-річний чоловік втопився у нечистотах. Пенсіонер упав до вигрібної ями і не зміг самостійно вибратися.

    Також у Києві на воді загинув молодий хлопець. Схоже на те, що він покінчив життя самогубством. Прямо на очах у свідків хлопчина з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т. д. – помер. З річки дістали тіло із портфелем. Всередині портфелю каміння.

    Нагадаємо, раніше у селі Переспа Волинської області у ставку потонув 2-річний хлопчик.

    Читайте також:
    Теги: смерть самогубство жінка чоловік час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Полтавщині на дні озера знайшли тіло 8-річного хлопчика