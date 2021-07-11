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    На Дніпропетровщині чоловік упав до вигрібної ями і загинув

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    Пенсіонер упав до вигрібної ями і не зміг самостійно вибратися - На Дніпропетровщині чоловік упав до вигрібної ями і загинув
    Пенсіонер упав до вигрібної ями і не зміг самостійно вибратися
    Фото: dp.dsns.gov.ua

    Тіло пенсіонера діставали рятувальники

    У Криворізькому районі на Дніпропетровщині 70-річний чоловік втопився у нечистотах. Пенсіонер упав до вигрібної ями і не зміг самостійно вибратися. Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС області.

    Так, 11 липня, до Служби порятунку звернулися співробітники Нацполіції і повідомили, що у селі Сергіївка Криворізького району до вигрібної ями на території приватного домоволодіння впав чоловік і загинув.

    «Співробітники Служби порятунку за допомогою пожежного лома та кувалди розібрали верхню частини конструкції вигрібної ями та за допомогою рятувальної мотузки вилучили тіло 70-річного чоловіка», – розповідають у ДСНС.

    Раніше у Києві на воді загинув молодий хлопець. Схоже на те, що він покінчив життя самогубством. Прямо на очах у свідків хлопчина з розбігу пірнув у воду. Поки викликали рятувальників, поліцію і т. д. – помер. З річки дістали тіло із портфелем. Всередині портфелю каміння.

    Нагадаємо, раніше у селі Переспа Волинської області у ставку потонув 2-річний хлопчик.

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    Теги: ДСНС смерть рятувальники самогубство чоловік
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    На Дніпропетровщині чоловік упав до вигрібної ями і загинув