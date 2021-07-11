Проголосив молитву із балкона лікарні. Папа Римський уперше після операції з'явився на публіці

Понтифік заявив, що радий можливості зустрітися з вірянами навіть перебуваючи в клініці

Папа Римський Франциск 11 липня вперше з'явився перед вірянами після операції на кишківнику, яку йому зробили тиждень тому. Як повідомляє Vatican News, понтифік проголосив полуденну молитву «Ангел Господній» із балкона 11-го поверху римської лікарні Агостіно Джемеллі, де розташована його палата. Зазвичай цю молитву Папа Римський проголошує з вікна Апостольського палацу Ватикану. Він заявив, що радий можливості провести цю традиційну зустріч з вірянами, навіть перебуваючи в клініці.

«Дякую вам всім. Я дуже відчував вашу близькість і підтримку ваших молитов. Сердечне спасибі!», – сказав він.

Понтифік наголосив, що у дні перебування у лікарні впевнився у важливості доступного для всіх, безкоштовного медичного обслуговування.

«Не можна втратити це дорогоцінне благо. Необхідно зберегти його!», – сказав Пара Франциск.

Віряни ж, які заполонили двір клініки, вітали появу Папи Римського на балконі бурхливими оплесками.

Нагадаємо, у неділю, 4 липня, папу Римського Франциска госпіталізували в клініку імені Джемеллі, де ввечері йому провели операцію на кишківнику. Втручання було плановим і пройшло успішно.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском.

Як повідомив Офіс президента, в ході бесіди сторони обговорили ситуацію на Донбасі, питання міжрелігійного діалогу, захист прав біженців і турботу про бідних. Також глава держави запросив понтифіка відвідати Україну.

Також на загальну аудієнцію Папи Римського Франциска, яка проходить по середах у Ватикані, прийшов чоловік в костюмі «Людини-павука». Ним виявився 27-річний Маттіа Вільярдіта, якого в минулому році президент Італії Серджо Маттарелла нагородив за роботу в дитячих лікарнях.