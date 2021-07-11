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    Львівʼянка «замінувала» обласне управління поліції

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    Автора повідомлення вирахували за номером телефону - Львівʼянка «замінувала» обласне управління поліції

    Автора повідомлення вирахували за номером телефону

    Ілюстративне фото

    Правоохоронці намагаються зрозуміти мотиви цього вчинку

    У неділю, 11 липня, 48-річна жінка «замінувала» будівлю Головного управління Нацполіції у Львівській області та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції. Як повідомили правоохоронці, приміщення обстежили і вибухівку не знайшли, повідомляє УНН.

    «Сьогодні, 11 липня, о 05:45, надійшло повідомлення про те, що будівлі Головного управління поліції Львівщини та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції заміновані», – йдеться у повідомленні.

    За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі території – жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

    Проведеними заходами поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надала 48-річна львів’янка, яка скористалась телефоном своєї матері.

    Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

    У вівторок, 6 липня, повідомлення про мінування надійшло до Київської міської ради. Людина, що назвалася Едгаром Казаряном, вимагала півбіткоїну, погрожуючи підірвати будівлю на Хрещатику. Втім у приміщенні вибухівки не знайшли.

    Днем раніше Печерський районний суд Києва призначив п’ять років умовного терміну уродженцю Чернігівщини за псевдомінування моста Патона та житлового будинку у столиці.

    Теги: Національна поліція України суд Львівщина замінування жінка
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    Львівʼянка «замінувала» обласне управління поліції