Львівʼянка «замінувала» обласне управління поліції

Правоохоронці намагаються зрозуміти мотиви цього вчинку

У неділю, 11 липня, 48-річна жінка «замінувала» будівлю Головного управління Нацполіції у Львівській області та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції. Як повідомили правоохоронці, приміщення обстежили і вибухівку не знайшли, повідомляє УНН.

«Сьогодні, 11 липня, о 05:45, надійшло повідомлення про те, що будівлі Головного управління поліції Львівщини та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції заміновані», – йдеться у повідомленні.

За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі території – жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надала 48-річна львів’янка, яка скористалась телефоном своєї матері.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

У вівторок, 6 липня, повідомлення про мінування надійшло до Київської міської ради. Людина, що назвалася Едгаром Казаряном, вимагала півбіткоїну, погрожуючи підірвати будівлю на Хрещатику. Втім у приміщенні вибухівки не знайшли.

Днем раніше Печерський районний суд Києва призначив п’ять років умовного терміну уродженцю Чернігівщини за псевдомінування моста Патона та житлового будинку у столиці.