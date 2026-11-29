За минулу добу на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Минулої доби противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 245 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7892 дрони-камікадзе та здійснили 1948 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, з них 33 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони скупчення живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Винторівка, Гаврилова Слобода, Гута, Фотовиж, Бачівськ, Товстодубове, Кореньок, Яструбщина, Сімейкине, Бруски, Безсалівка, Отруба, Волфине, Павлівка, Малушине, Ободи, Мала Корчаківка, Корчаківка, Андріївка, Олексіївка, Іволжанське, Кияниця, Юнаківка, Лужки, Храпівщина, Миропілля, Зарічне, Запсілля, Нескучне Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кияниця.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Загарбники чотири рази атакували в районах Коренька та Малої Корчаківки.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили одну атаку противника в районі Стариці.

На куп'янському напрямку

Ворог тричі атакував у районі Радьківки.

На лиманському напрямку

Зупинено чотири ворожі спроби просунутися в районах Колодязів та Лимана.

На слов'янському напрямку

Загарбники здійснили сім атак у районах Кривої Луки, Миколаївки, Ямполя та Озерного.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 12 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Довгої Балки та Степанівки.

На покровському напрямку

Наші оборонці зупинили вісім атак. Ворог атакував у районі Сергіївки, а також здійснював штурми у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Чернігівки, Красноподілля та Новомиколаївки.

На гуляйпільському напрямку

Відбито 11 атак загарбників у районах Рибного, Різдвянки, Світлої Долини та Єгорівки.

На оріхівському напрямку

Ворог здійснив три штурмові дії в районі Малої Токмачки та в бік населених пунктів Павлівка, Лук’янівське.

Нагадаємо, триває 1740-й день повномасштабної війни в Україні.