Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 29 листопада
Дайджест новин, які сталися у ніч на 29 листопада 2026 року
Росія атакувала Запоріжжя, Одесу, Дніпропетровщину, натомість у РФ промислові райони Тольятті, Нижньокамська та Підмосков'я вночі зазнали ударів БпЛА.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 листопада.
Атака на Україну
Удар по Запоріжжю
Вночі 29 листопада Росія атакувала Запоріжжя. Є постраждалі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
За інформацією Семікіна, внаслідок ударів загинула жінка, ще двоє людей травмовані. Серед них – дитина, яку деблокували з-під завалів.
Атака на Одесу
Вночі 29 листопада російська окупаційна армія вдарила по Одесі. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
За інформацією Лисака, пошкоджено багатоповерховий будинок. Внаслідок атаки є постраждалі.
РФ вдарила по Дніпропетровщині
У ніч на 29 листопада унаслідок російської атаки ударними безпілотникамипо місту Синельникове на Дніпропетровщині поранення дістали двоє 17-річних хлопців. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Обох постраждалих із важкими травмами госпіталізували до медичного закладу, де лікарі надають їм усю необхідну допомогу.
Вибухи у Росії
Вночі 29 листопада під атакою опинилися промислові райони Тольятті та Нижньокамська. Крім того, імовірною ціллю міг стати полігон «Капустин Яр».
У Московській області також фіксували численні безпілотники та повідомляли про вибухи.
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