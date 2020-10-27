Кошти онкохворих «перекинули» на дороги. В уряді кажуть, що так буде краще



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Кабмін забирає мільйони гривень в онкохворих і направить їх на будівництво доріг

Перерозподіл коштів, передбачених Міністерством охорони здоров’я за програмою по удосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, дозволить реалізувати незавершений проєкт у наступному році.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

«Рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів щодо перерозподілу коштів для проекту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні» дозволяє забезпечити його повну реалізацію у наступному році», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд підтримав рішення Комісії щодо перерозподілу коштів з необхідністю передбачення цих коштів для завершення даного проекту у 2021 році.

З цією метою Мінекономіки внесено постанову, яка забезпечить виконання цього рішення у наступному році. Рішення про перерозподіл буде погоджено бюджетним комітетом.

«Додатково зазначимо, що рішення Комісії про перерозподіл було прийнято на підставі моніторингу реалізації проекту у 2020 році (сума використаних коштів за 8 місяців поточного року становить 0,4%) і неможливості реалізації цього проекту у 2020 році», - повідомили в Кабміні.

«Усі рішення щодо перерозподілу коштів приймаються Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів, яка складається з 8 членів уряду та 17 народних депутатів членів Комітету ВРУ з питань бюджету. Останнє засідання Комісії відбулося 29 вересня 2020 року», - додали в пресслужбі.

Народний депутат з провладної фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Олександр Трухін заявив, що інформація про направлення на ремонт доріг 61,5 млн гривень, які були передбачені для програми Міністерства охорони здоров’я щодо боротьби з онкозахворюваннями, «викладена маніпулятивно».

«У 2020 році на реалізацію програми Міністерства охорони здоров’я по удосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань, зокрема будівництво онкоцентру, було передбачено 116 млн гривень. Проте протягом дев’яти місяців ці кошти так і не були використані.

Зокрема, не була розроблена відповідно проектно-кошторисна документація, не проведені тендери та не обрані підрядники, які реалізуватимуть проект.

Тому у вересні Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів на своєму засіданні, відповідно до регламенту і законодавства, вирішила залишити на проект МОЗ 1,3 млн гривень – для проведення першочергових робіт, а решту коштів перерозподілити на більш нагальні програми», - заявив нардеп.

Раніше в Укравтодорі заявили, що «коронавірусний» фонд спочатку створювався для будівництва доріг.

Як повідомлялося, всі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина послуг з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов'язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 та перевірити, як і на що були витрачені кошти.