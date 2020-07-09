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    Лише 30% малюків в Україні мають усі необхідні щеплення, – МОЗ

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    У&nbsp;червні порівняно з травнем кількість щеплень дітей збільшилася - Лише 30% малюків в Україні мають усі необхідні щеплення, – МОЗ
    У червні порівняно з травнем кількість щеплень дітей збільшилася

    Міністр наголосив, що усі вакцини є в регіонах

    Дітям до року необхідно обов'язково зробити всі щеплення відповідно до календаря щеплень.

    На цьому сьогодні під час брифінгу наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Вакцинація дуже важлива, особливо я звертаюся до батьків, у яких є маленькі діти (віком) до року, щодо проведення відповідної імунізації своїх дітей. Якщо подивитися на статистику, то лише 30% дітей пройшли всі три щеплення відповідно до графіка. Звертаюся до батьків пройти цю імунізацію. Країна всім забезпечена, відповідні вакцини є в регіонах», - сказав Степанов.

    Він додав, що, за оперативними даними, в червні порівняно з травнем кількість щеплень дітей збільшилася - наразі МОЗ уточнює цю інформацію.

    Нагадаємо, Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (РКС) віднесла Україну до категорії країн з високим ризиком передачі інфекції у випадку ввезення дикого поліовірусу або появи деривату вакцинного поліовірусу (cVDPV).

    За 5 місяців цього року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.

     Читайте також: Гонитва за вакциною. Хто першим врятує світ від Covid-19

     

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр діти медицина Максим Степанов хвороби щеплення вакцинація
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