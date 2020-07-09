На Харківщині під час пожежі сухої трави загинула жінка



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На Харківщині під час пожежі сухої трави загинула жінка Фото: ДСНС

Жінка поралася по господарству та вирішила спалити траву на власній присадибній ділянці

На Харківщині у селищі Перша Іванівка 8 липня під час пожежі сухої трави загинула літня жінка, 1942 року народження.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Там кажуть, що близько опівдня рятувальників викликали на пожежу сухої трави. На момент їхнього прибуття на місце події вогонь охопив 250 метрів квадратних.

Під час гасіння пожежі на місці випаленої трави рятувальники знайшли обгоріле тіло людини. Загиблою виявилася жінка, 1942 року народження.

Зі слів очевидців, вона поралася по господарству та вирішила спалити траву на власній присадибній ділянці. Але під час цього їй стало зле і вона втратила свідомість.

Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі та викликали рятувальників.

У ДСНС кажуть, що причиною пожежі є необережне поводження з вогнем.

Як повідомлялося, у мережі інтернет з’явилися відео, на яких зображено підпал невідомими скошеного поля у Луганській області.

Зазначимо, що правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці розглядають версію можливого потрапляння снарядів з території, тимчасово непідконтрольної Україні.