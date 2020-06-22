На Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки



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У гірських річках піднімається рівень води до 2 метрів

Станом на 18:00 на території Івано-Франківської області через підтоплення постраждали населені пункти у п’яти районах

В Івано-Франківській області через різке погіршення погодних умов та сильні дощі почалися паводки. Про це йдеться на сайті ДСНС.

Зазначається, що наразі в області оголошений другий – помаранчевий рівень небезпеки. У гірських річках піднімається рівень води до 2 метрів.

На місці працюють рятувальники та поліцейські, які проводять повітряний та наземний моніторинг місцевості, проводять евакуацію людей із аварійних будинків, доставляють їжу та воду.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, станом на 18:00 на території Івано-Франківської області, через підтоплення постраждали населені пункти у п’яти районах.

«В епіцентрі негоди опинилися 31 житловий будинок та 37 господарств. Поліцейські та рятувальники заходять до кожного будинку та перевіряють, чи не залишилися там у небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності. Організовано цілодобову роботу штабу. Поліцейські охороняють помешкання громадян, аби уникнути мародерства. За моїм дорученням на місце негоди вилетів гвинтокрил Н225 Super Puma ДСНС України, який доставить їжу та додаткові сили», - заначив міністр.

Урядовець додав, що поліцейські та рятувальники проводять роз’яснювальну роботу серед населення області, організовано об’їзні шляхи аварійних учасників дорожнього руху.

«Ситуація змінюється щохвилини, поліцейські та рятувальники працюватимуть і вночі, аби не залишити людей один на один із негодою. Організовуємо місця для ночівлі та харчування. Станом на зараз – ситуація контрольована. Завтра зранку до регіону прибудуть додаткові сили поліції, рятувальників і гвардійців. Прошу зберігати спокій. МВС, Національна поліція та ДСНС інформуватимуть про ліквідацію наслідків негоди», - зазначив Аваков.

Нагадаємо, сьогодні, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео)

Окрім того, в Чернівецькій області через сильні дощі піднявся рівень води в річках Прут, Черемош та Брусниці. Також розмиті автодороги та підтоплені мости у 7 населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. У селі Банилів Вижницького району частково зруйнована дамба. Місцевих мешканців правоохоронці попереджають про можливе відселення з небезпечної зони.

Як повідомлялося, всю ніч тривала евакуація найбільших ринків Чернівців через паводок.