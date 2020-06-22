На Івано-Франківщині пронісся смерч (відео)



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На Прикарпатті зафіксували смерч

На Прикарпатті синоптики прогнозують грози, град і пориви вітру

В Івано-Франківської області мешканці у зафіксували на відео невеликий, що тільки формувався смерч перед грозою у Калуші

Відео з Тлумацького району поділилися в мережі – у телеграм-чаті 112.

Прикарпатські рятувальники повідомили, що на Івано-Франківщині 22 червня очікується значний дощ, гроза, місцями град, шквалисте посилення вітру 15-20 м/с, попередили вони.

Нагадаємо, жителі кількох сіл Тернопільської області 9 червня спостерігати велетенський смерч. Зокрема, торнадо помітили в районі Озерної і в селі Козов Козівського району.

15 червня вдень у Києві пройшла сильна злива, внаслідок якої вулиці Києва перетворилися на річки. Через сильну зливу у Києві впали декілька дерев. На вул. Олегівській, 36 у Шевченківському районі дерево впало на запарковані автівки. На вул. Січових Стрільців теж дерево не витримало і впало. Під час падіння дерево обірвало тролейбусні електролінії і перегородило проїжджу частину.