У Росії рухнув залізничний міст, який з’єднував Мурманськ з рештою РФ
Як повідомили в МНС РФ, опору підмило через інтенсивне танення снігу та високий рівень води в річці Кола
У Калуському районі під Мурманськом, що у РФ, обрушився залізничний міст, одна з опор якого була зміщена і деформована через паводок. Про це повідомляється на сайті управління МНС РФ по Мурманській області.
Таким чином, місто опинилося відрізаним від решти країни для пасажирських і вантажних поїздів і виїхати з нього можна лише на машині автомобільними мостами.
Як повідомили в МНС РФ, опору підмило через інтенсивне танення снігу та високий рівень води в річці Кола. Ніхто з робітників, що ремонтували міст, не постраждав.
У відомстві розповіли, що по мосту проходила єдина залізнична гілка, яка пов'язує Мурманськ з іншою частиною Росії, передають російські ЗМІ.
Рух на 1436-му кілометрі Жовтневої залізниці повністю перекрито, для перевезення пасажирів використовують автобуси. Як повідомили в адміністрації Кольського району, всі поїзди, що прямують до Мурманська, зупиняються перед мостом, а пасажирів доставляли до пункту призначення на автобусі. «Таким же способом доставлялися до потягу і пасажири, які повинні були виїжджати з Мурманська», - додали в адміністрації.
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