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    У Росії рухнув залізничний міст, який з’єднував Мурманськ з рештою РФ

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    До Мурманська тепер можна дістатися лише на авто&nbsp; - У Росії рухнув залізничний міст, який з’єднував Мурманськ з рештою РФ
    До Мурманська тепер можна дістатися лише на авто 

    Як повідомили в МНС РФ, опору підмило через інтенсивне танення снігу та високий рівень води в річці Кола

    У Калуському районі під Мурманськом, що у РФ, обрушився залізничний міст, одна з опор якого була зміщена і деформована через паводок. Про це повідомляється на сайті управління МНС РФ по Мурманській області.

    Таким чином, місто опинилося відрізаним від решти країни для пасажирських і вантажних поїздів і виїхати з нього можна лише на машині автомобільними мостами.

    Як повідомили в МНС РФ, опору підмило через інтенсивне танення снігу та високий рівень води в річці Кола. Ніхто з робітників, що ремонтували міст, не постраждав.

    У відомстві розповіли, що по мосту проходила єдина залізнична гілка, яка пов'язує Мурманськ з іншою частиною Росії, передають російські ЗМІ.

    Рух на 1436-му кілометрі Жовтневої залізниці повністю перекрито, для перевезення пасажирів використовують автобуси. Як повідомили в адміністрації Кольського району, всі поїзди, що прямують до Мурманська, зупиняються перед мостом, а пасажирів доставляли до пункту призначення на автобусі. «Таким же способом доставлялися до потягу і пасажири, які повинні були виїжджати з Мурманська», - додали в адміністрації.

    Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві. 

    У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію

    До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

    У соцмережі з'явилося фото «мінувальника».

    О 15:20 правоохоронці затримали зловмисника.

    Росія залізниця аварія паводок міст перевезення
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