На Рівненщині чоловік порізав руки на контрольно-пропускному пункті

Інцидент стався на одному з контрольних постів у Рівненській області

Пасажир мікроавтобуса Mercedes у стані алкогольного сп’яніння вирішив завдати собі шкоди

На КПП у Рівненській області чоловік вирішив скалічити себе, порізавши ножем. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Агресивний пасажир мікроавтобуса Mercedes у стані алкогольного сп’яніння порізав собі руки», – йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, інцидент стався на одному з контрольних постів у Рівненській області.

«Тож прикордонникам довелося силою чоловіка обеззброювати, після чого надавали першу допомогу. До нього викликали «швидку» та поліцію», – зазначили прикордонники.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України повідомила про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. У порівнянні з минулими роками, статистика свідчить про позитивну тенденцію, що підкреслює покращення ситуації на кордоні.

Як повідомлялося, рекордну суму незадекларованої готівки польські митники виявили в українки. Вона їхала потягом та перевозила €355 тис. та $46 тис. у валізі.

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