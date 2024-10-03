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Їхав на святкування Рош га-Шана з підробленим паспортом: прикордонники затримали хасида

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Їхав на святкування Рош га-Шана з підробленим паспортом: прикордонники затримали хасида
Прикордонники відмовили іноземцю у в’їзді на територію України
фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби

Хасид хотів зустріти Рош га-Шана в Умані та побувати на могилі рабина Нахмана

Прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску «Лужанка» виявили громадянина Ізраїлю, який намагався потрапити в Україну за підробленим паспортом. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Чоловік хотів зустріти Рош га-Шана в Умані та побувати на могилі рабина Нахмана. Під час перевірки пред’явленого ізраїльтянином документа, інспектор прикордонного контролю виявив у ньому заміну фото.

Їхав на святкування Рош га-Шана з підробленим паспортом: прикордонники затримали хасида фото 1
фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби
Інспектор прикордонного контролю виявив у документі заміну фото
Інспектор прикордонного контролю виявив у документі заміну фото
фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби
Прикордонники відмовили іноземцю у в’їзді на територію України
Прикордонники відмовили іноземцю у в’їзді на територію України
фото: Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби

«Це була не просто заміна, іноземець наклеїв поверх чужого фото своє, яке він завчасно вирізав по контору, м’яко кажучи, не рівно», – зазначають прикордонники.

Крім того, ізраїльтянин мав із собою ще один несправжній паспортний документ із простроченим терміном дії. Прикордонники відмовили іноземцю у в’їзді на територію України.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 2 жовтня, понад 30 тис. паломників прибули до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана. 

До слова, з 23 вересня в Умані запроваджені посилені заходи безпеки у зв'язку з паломництвом хасидів під час святкування Рош га-Шана. 

Як відомо, щороку Умань стає місцем паломництва для хасидів, які приїжджають на могилу цадика Нахмана – засновника брацлавського хасидизму. Традиція збиратись саме тут існує з кінця XVIII століття і щороку приваблює паломників з усього світу, насамперед з Ізраїлю, США та Європи.

Рош Га-Шана, який розпочнеться 2 жовтня з заходом сонця, є одним із найважливіших свят в єврейському календарі. Це перший день єврейського нового року, що припадає на 1-2 тишрея за єврейським календарем. Святкування включає молитви, обрядову трапезу та особливі традиції, серед яких – звук шофара (ритуального баранячого рогу), споживання яблук з медом як символу солодкого нового року та молитви біля водойм для спокутування гріхів.

Кульмінаційний момент для хасидів в Умані – молитва на могилі цадика Нахмана, де вважається, що їхні молитви мають особливу силу. Святкування триває кілька днів і супроводжується як релігійними обрядами, так і веселощами, оскільки Рош Га-Шана символізує новий початок і надію на благословення на прийдешній рік.

Місцева влада та правоохоронні органи забезпечують безпеку та координацію дій, аби святкування пройшли безпечно для всіх учасників та місцевого населення.

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Теги: хасиди Умань прикордонники Рош Га-Шана єврейський Новий рік

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