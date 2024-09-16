Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи є російські військові на території Білорусі? Відповідь Держприкордонслужби

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи є російські військові на території Білорусі? Відповідь Держприкордонслужби
За ситуацією постійно стежать підрозділи розвідки України, Міністерство оборони та Державна прикордонна служба
фото: Радіо Свобода

Речник Держприкордонслужби: «Допоки Білорусь перебуватиме в орбіті впливу Росії, цей напрямок для України залишатиметься загрозливим»

У понеділок, 16 вересня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на білорусько–українському кордоні перебування підрозділів РФ не фіксується, але українці мають бути готові до будь-якого сценарію. Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо».

«Кожну хвилину, на всій протяжності кордону з Білоруссю, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких подій, допоки ця країна залишатиметься під впливом Росії. Країна-терористка, яка розв’язала проти нас війну, свого часу використовувала Білорусь для вторгнення на нашу територію. Росія продовжує тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно долучилася до війни. Тому маємо постійно зміцнювати наші оборонні позиції, нарощувати оборонні можливості як на лінії кордону в інженерному плані, так і в фортифікаційному – у прикордонні. Це необхідно для того, щоб всі наші українські воїни, включаючи прикордонників, підрозділи Збройних сил і Національної гвардії, мали можливість укриття в разі обстрілів, та могли вести повноцінні бойові дії для відбиття атак», – сказав речник ДПСУ.

За його словами, сьогодні російських підрозділів на території Білорусі немає. 

«За ситуацією постійно стежать підрозділи розвідки України, Міністерство оборони та Державна прикордонна служба, щоб ми могли вчасно відреагувати на будь-якому з напрямків. На щастя, російських підрозділів там зараз немає, як це було раніше, коли під виглядом навчань, підготовки, Росія тримала на їхній території близько 10-12 тисяч своїх військових. Але поступово їх виводила за межі території Білорусі, щоб посилити свої підрозділи на лінії фронту, а в рамках ротації нових не заводила. Попри все цей напрямок для нас залишатиметься загрозливим, допоки Білорусь перебуватиме в орбіті впливу Росії», – підсумував Демченко.

Нагадаємо, влада Польщі завершує роботу над документом, згідно з яким буде продовжено дію буферної зони на кордоні з Білоруссю. Про це заявив польський міністр внутрішніх справ та адміністрації, міністр-координатор спецслужб країни Томаш Семоняк. Керівник міністерства уточнив, що довжина буферної зони, а також правила поведінки не зазнають змін.

До слова, 1 вересня Державна прикордонна служба України показала, що відбувається на українсько-білоруському кордоні. За даними ДПСУ, самопроголошений президент Олександр Лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону з Україною. У відповідь прикордонники посилюють оборону в Чернігівській області.

Читайте також:

Теги: окупанти війна Держприкордонслужба Андрій Демченко українці росія Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Молімося разом за нашу перемогу, за рідну Україну та святкуймо нині свято Незалежності пліч-о-пліч зі своїми ближніми!»
Незалежність. Одна з великих цінностей українського народу
24 серпня, 11:23
Жителі Суджі зізналися, що ніколи не думали, що війна прийде до них
Американські журналісти відвідали Курщину: репортаж The Washington Post
19 серпня, 07:20
Рада підтримала надання відстрочки неповнорідним родичам загиблих
Рада скасувала мобілізацію для братів та сестер загиблих на фронті воїнів
21 серпня, 13:23
Саме Лапін очолював угруповання військ РФ на Харківщині у вересні 2022 року, коли українські війська за трохи більше ніж тиждень звільнили майже всю область
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
21 серпня, 12:24
Рятувальники гасять пожежу, яка сталася в оезультаті ракетної атаки росіян на промисловий об'єкт у Тернопільській області. 20 серпня 2024 року
Хто наводить на нафтобази? Експерт склав список «корисних ідіотів» в Україні
20 серпня, 14:51
Президент підписав ще один закон
Президент України підписав закон про ратифікацію Римського статуту
24 серпня, 11:27
Восени 2023 року Олександр Купреєв добровільно прийшов до військкомату
Пережив кілька важких операцій, але серце не витримало. Згадаймо Олександра Купреєва
31 серпня, 09:00
У школах, де користуватися телефоном заборонено навіть на перервах, нібито покращується атмосфера між учнями
Навчання без смартфонів: одна з країн ЄС заборонила телефони в школах
2 вересня, 18:01
Щоб отримати геолокації для атак, російська спецслужба дистанційно завербувала 63-річного одесита, який погодився на співпрацю в обмін на гроші
В Одесі агент РФ шпигував за штурмовою бригадою «Лють»
Сьогодні, 10:38

Події в Україні

Міноборони допустило до експлуатації канадський бронеавтомобіль (фото)
Міноборони допустило до експлуатації канадський бронеавтомобіль (фото)
Чи є російські військові на території Білорусі? Відповідь Держприкордонслужби
Чи є російські військові на території Білорусі? Відповідь Держприкордонслужби
Відключення світла: як діятимуть графіки 17 вересня
Відключення світла: як діятимуть графіки 17 вересня
За тиждень ДТЕК повернув світло в оселі понад 364 тис. родин після обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло в оселі понад 364 тис. родин після обстрілів
Міноборони спростить процес видачі повісток: деталі
Міноборони спростить процес видачі повісток: деталі
Деяка американська техніка виявилася неготовою для війни в Україні – The Hill
Деяка американська техніка виявилася неготовою для війни в Україні – The Hill

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув
73K
У Монголії Путін звертався «за порадою» щодо продовження війни до шаманів – ЗМІ
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
23K
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин

Новини

«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Сьогодні, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Сьогодні, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua