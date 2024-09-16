Чи є російські військові на території Білорусі? Відповідь Держприкордонслужби

Речник Держприкордонслужби: «Допоки Білорусь перебуватиме в орбіті впливу Росії, цей напрямок для України залишатиметься загрозливим»

У понеділок, 16 вересня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на білорусько–українському кордоні перебування підрозділів РФ не фіксується, але українці мають бути готові до будь-якого сценарію. Про це він повідомив в етері телеканалу «Еспресо».

«Кожну хвилину, на всій протяжності кордону з Білоруссю, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких подій, допоки ця країна залишатиметься під впливом Росії. Країна-терористка, яка розв’язала проти нас війну, свого часу використовувала Білорусь для вторгнення на нашу територію. Росія продовжує тиснути на Білорусь, щоб та більш масштабно долучилася до війни. Тому маємо постійно зміцнювати наші оборонні позиції, нарощувати оборонні можливості як на лінії кордону в інженерному плані, так і в фортифікаційному – у прикордонні. Це необхідно для того, щоб всі наші українські воїни, включаючи прикордонників, підрозділи Збройних сил і Національної гвардії, мали можливість укриття в разі обстрілів, та могли вести повноцінні бойові дії для відбиття атак», – сказав речник ДПСУ.

За його словами, сьогодні російських підрозділів на території Білорусі немає.

«За ситуацією постійно стежать підрозділи розвідки України, Міністерство оборони та Державна прикордонна служба, щоб ми могли вчасно відреагувати на будь-якому з напрямків. На щастя, російських підрозділів там зараз немає, як це було раніше, коли під виглядом навчань, підготовки, Росія тримала на їхній території близько 10-12 тисяч своїх військових. Але поступово їх виводила за межі території Білорусі, щоб посилити свої підрозділи на лінії фронту, а в рамках ротації нових не заводила. Попри все цей напрямок для нас залишатиметься загрозливим, допоки Білорусь перебуватиме в орбіті впливу Росії», – підсумував Демченко.

Нагадаємо, влада Польщі завершує роботу над документом, згідно з яким буде продовжено дію буферної зони на кордоні з Білоруссю. Про це заявив польський міністр внутрішніх справ та адміністрації, міністр-координатор спецслужб країни Томаш Семоняк. Керівник міністерства уточнив, що довжина буферної зони, а також правила поведінки не зазнають змін.

До слова, 1 вересня Державна прикордонна служба України показала, що відбувається на українсько-білоруському кордоні. За даними ДПСУ, самопроголошений президент Олександр Лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону з Україною. У відповідь прикордонники посилюють оборону в Чернігівській області.