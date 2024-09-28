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На Рівненщині автоцистерна врізалась у блокпост: загинув поліцейський (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Рівненщині автоцистерна врізалась у блокпост: загинув поліцейський (фото)
28 вересня на трасі Київ-Ковель-Ягодин трапилася смертельна ДТП
фото: поліція Рівненської області

У загиблого поліцейського залишився 16-річний син

Сьогодні, 28 вересня, на Рівненщині автоцистерна врізалась у блокпост. Внаслідок чого загинув поліцейський, ще один поліцейський та військовий травмовані. Про це повідомляє поліція Рівненської області.

За словами правоохоронців, автопригода сталася на трасі Київ-Ковель-Ягодин. Водій автоцистерни DAF, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей.

«Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження, відповідно до огляду – тверезий. Цистерна була наповнена газом, на щастя, вона не розгерметизувалась», – йдеться у заяві поліції.

Як повідомляє Національна поліція України, загиблим правоохоронцем є старший сержант поліції Сергій Трум, поліцейський-водій взводу №2 роти конвойної служби ГУНП в Рівненській області.

Сергій Трум загинув через ДТП
Сергій Трум загинув через ДТП

Сергій Трум розпочав свій шлях у правоохоронних у 2005 році. Він працював у патрульній службі, групі реагування патрульної поліції, конвойній службі. З травня чоловік був відряджений до складу бойового підрозділу патрульної поліції «Хижак». Однак це нічне чергування стало останнім у його житті.

«Колеги пам’ятатимуть його, як сумлінного та відповідального працівника, чуйного і справедливого товариша, який завжди готовий був прийти на допомогу. Декілька днів тому йому виповнилось 40. Без батька залишився 16-річний син. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого», – зазначили в поліції.

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Теги: поліція Національна поліція України Рівненщина Україна ДТП смерть вбивство поліцейських

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