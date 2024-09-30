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Литовські митники вилучили маскувальні сітки з потяга Калінінград-Москва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Литовські митники вилучили маскувальні сітки з потяга Калінінград-Москва
Адресами одержувачів посилок була вказана Білгородська область Росії, що межує з Україною
фото з відкритих джерел

За оцінками митників, маскувальні сітки можуть бути призначені для російських військових, які воюють проти України

Литовські митники виявили та затримали маскувальні сітки для маскування стволів гармат у поштових вагонах потяга Калінінград-Москва. Сітки були виявлені під час перевірки на залізничній станції Кібартай 27 і 29 вересня. Про це повідомляє lrt.

У п'ятницю прикордонники виявили сім посилок, що містили 22 одиниці маскувальних сіток. У супровідних документах було вказано, що сітки призначені для маскування стволів гармат.

Адресами одержувачів посилок була вказана Білгородська область Росії, що межує з Україною.

У неділю була виявлена ще одна партія з двома маскувальними сітками.

Адресами одержувачів посилок була вказана Білгородська область Росії, що межує з Україною
Адресами одержувачів посилок була вказана Білгородська область Росії, що межує з Україною
фото з відкритих джерел

За оцінками митників, маскувальні сітки можуть бути призначені для російських військових, які воюють проти України.

«За фактом вилучення розпочато розслідування. Якщо буде встановлено, що маскувальні сітки є порушенням правил перевезення військової техніки та боєприпасів, вантаж буде розглядатися як порушення міжнародних санкцій», – пише видання. 

Конфісковані товари передаються литовською митницею як допомога Україні.

Нагадаємо, литовські парламентарі мають намір ухвалити рішення про заборону працівникам, котрі мають доступ до секретної інформації, виїжджати до недружніх зарубіжних країн.  

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Теги: прикордонники Литва Україна маскувальна сітка

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