Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею тимчасово припинив роботу

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею тимчасово припинив роботу
«Устилуг – Зосин» тимчасово не працює
фото: volodymyr.rayon

Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних на одному із пунктів пропуску

Пропуск осіб і транспортних засобів через пункт пропуску «Устилуг – Зосин» тимчасово не здійснюється. Про це повідомляє Держприкордонна служба України.

«Прикордонна варта Республіки Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. У зв’язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголошують, що наразі здійснюються заходи щодо усунення несправності: «Просимо громадян та перевізників, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону».

Нагадаємо, що 17 вересня Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

До слова, комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем «Укртрансбезпеки» ухвалила рішення відключити на три місяці від системи «Шлях» відразу кількох перевізників.

За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Читайте також:

Теги: прикордонники Держприкордонслужба Україна Польща пункт пропуску транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Овчаренко останні три роки перед повномасштабним вторгненням жив у Естонії
Син депутата розповів, що змусило його приїхати з-за кордону та піти на фронт
Вчора, 15:14
Зеленський представить новий план миру
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
20 вересня, 14:10
Якщо шишки ростуть високо на хвойних – пізно прийде зима
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 вересня, 00:05
Україна хоче використати ракети для ударів по російських військових командних і контрольних центрах
Київ просив США про удари Atacms по авіабазах РФ, але цілі змінилися – Reuters
14 вересня, 21:07
Шанувальники відреагували на нецензурну лексику співака
Melovin нецензурно облаяв фанатку на своєму концерті: реакція українців
14 вересня, 13:14
Історія українського кіно починається з 1893 року
День українського кіно-2024: історія свята та цікаві факти
14 вересня, 09:54
Реджеп Таїп Ердоган записав відеозвернення до учасників четвертого саміту Кримської платформи
Ердоган: Крим повинен бути повернутий під контроль України
11 вересня, 14:45
Голова Пентагону подякував союзникам і партнерам, які надали українським військам озброєння для захисту країни
Продовжуємо рухатися далі: Остін підбив підсумки «Рамштайну»
6 вересня, 20:39
Якщо сьогодні туман, то ще буде тепло
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 серпня, 00:05

Події в Україні

Нічна атака Росії на Полтавщину: частина населення залишилася без світла
Нічна атака Росії на Полтавщину: частина населення залишилася без світла
РФ атакує Дніпропетровщину БпЛА, які оброблені хімічною речовиною? Заява місцевої влади
РФ атакує Дніпропетровщину БпЛА, які оброблені хімічною речовиною? Заява місцевої влади
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею тимчасово припинив роботу
Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею тимчасово припинив роботу
У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)
У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)
Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото)
Поліція показала наслідки російської атаки по Харкову (фото)
Втрати ворога станом на 22 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
43K
Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024
17K
США та Британія дозволили Україні атакувати далекобійними ракетами РФ? Заява Зеленського
12K
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
У одному з регіонів України зафіксували перші заморозки

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Сьогодні, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
Вчора, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
Вчора, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Вчора, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua