Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею тимчасово припинив роботу

Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних на одному із пунктів пропуску

Пропуск осіб і транспортних засобів через пункт пропуску «Устилуг – Зосин» тимчасово не здійснюється. Про це повідомляє Держприкордонна служба України.

«Прикордонна варта Республіки Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. У зв’язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголошують, що наразі здійснюються заходи щодо усунення несправності: «Просимо громадян та перевізників, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону».

Нагадаємо, що 17 вересня Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби.

До слова, комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем «Укртрансбезпеки» ухвалила рішення відключити на три місяці від системи «Шлях» відразу кількох перевізників.

За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.