На польській митниці затримано українку, яка перевозила рекордну суму готівки (фото)

Незадекларовану готівку виявили під час перевірки пасажирського потяга сполученням «Київ-Перемишль

Рекордну суму незадекларованої готівки польські митники виявили в українки. Вона їхала потягом та перевозила €355 тис. та $46 тис. у валізі. Про це повідомляє Підкарпатська митно-податкова служба в Перемишлі.

Зазначається, що готівку виявили під час перевірки пасажирського потяга сполученням «Київ-Перемишль». Одна з пасажирок, українка, подала валютну декларацію на перевезення €20 тис.

Подальший огляд з'ясував, що вона перевозила значно більшу суму – понад €355 тис. та $46 тис., що складає 1,7 млн ​​злотих. Гроші жінка заховала у багажі. Українку оштрафували на 50 тис. злотих та відкрили проти неї кримінальне провадження.

Митно-податкова служба наголосила, що особи, які в'їжджають або виїжджають з ЄС повинні проінформувати митні органи про перевезення готівки, якщо її вартість дорівнює чи перевищує €10 тис.

Нагадаємо, у Тернополі затримано чоловіків, які переправляли ухилянтів за кордон. Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку, автівки, чорну бухгалтерію.

Раніше стало відомо, що теща і зять спробували виїхати з України, прикидаючись молодятами. 56-річна жінка і 39-річний чоловік стверджували, що їдуть до Німеччини на лікування.

До слова, найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області.