У Києві з'явилась меморіальна скульптура на честь загиблих прикордонників (фото)

Скульптура була відкрита на знак шани та пам’яті загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор»

У Дарницькому районі столиці, в новоствореному сквері Героїв-прикордонників, сьогодні, 1 жовтня, було відкрито меморіальну скульптуру «Небесний дозор». Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Скульптуру відкрили на знак шани та пам’яті загиблих Героїв 10-го мобільного прикордонного загону «Дозор». Меморіал та сквер створили за підтримки меценатів.

«Уже 11-й рік наші бійці протистоять російському злу і агресії. Українці б’ються за свою вільну та незалежну державу. Ми не здамося, як би складно не було. Справжня сила – тільки в єднанні нації, її зосередженості на головній меті», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, сьогодні, о 9:00 ранку 1 жовтня у День захисників і захисниць у Києві зупинився рух авто та пішоходів, люди стали, щоб вшанувати памʼять загиблих Героїв. Водії виходили зі своїх автівок та співали гімн разом із пішоходами. Уздовж вулиці Хрещатик стояли родичі та близькі загиблих захисників та захисниць із їхніми портретами.