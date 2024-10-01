Прикордонники фіксують зменшення кількості спроб нелегального виїзду з України

Українці у вересні менше перетинали кордон нелегально

Державна прикордонна служба України повідомила про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. У порівнянні з минулими роками, статистика свідчить про позитивну тенденцію, що підкреслює покращення ситуації на кордоні. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Згідно з даними прикордонників, у вересні було зафіксовано на 30% менше випадків незаконного перетину кордону в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Причинами цього зменшення експерти називають посилення контролю на кордоні, активізацію співпраці з міжнародними партнерами, а також підвищення рівня обізнаності громадян про правові наслідки незаконного перетину.

«Ще з серпня ми бачимо тенденцію до зменшення спроб незаконного перетину кордону. І станом на зараз, за останні дні також не фіксувалося якогось збільшення спроб незаконно перетнути кордон», – сказав Демченко.

За його словами, більшість випадків незаконного перетину кордону фіксується поза пунктами пропуску. На легальних шляхах таких спроб значно менше.

«Там люди намагаються використати підробні документи, ховаються в транспортних засобах або ж вишукують інші фіктивні моменти, які б дозволяли їм перетнути державну межу», – пояснив речник ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за час дії воєнного стану в Україні правоохоронці викрили понад 600 організованих злочинних груп, які допомагали чоловікам мобілізаційного віку покинути країну та виїхати за кордон.

До слова, прикордонники на відео показали, який вигляд має острів Зміїний, із якого відправили в «далеке плавання» флагман Чорноморського флоту РФ «Москву».

Також раніше повідомлялось, що найбільша кількість скерованих до суду обвинувальних актів щодо учасників угруповань, які організовували незаконний перетин кордону, від початку 2024 року зафіксована в Одеській області.