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На Рівненщині тіктокерка «запалювала» під російський трек про «х*хлів» (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Рівненщині тіктокерка «запалювала» під російський трек про «х*хлів» (відео)
На Рівненщині виявили фанатку росії та змусили вибачатися
фото: кадр відео

Після бесіди з СБУ блогерка нібито усвідомила провину і вибачилася

Служба безпеки України знайшли тіктокерку з Рівненщини, яка записувала відео під російську музику в якій простежується відверта ненависть до українців. Про це повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Дівчина виклала у соцмережу короткий ролик, на якому разом з подругою розважається під російський трек з текстом: «Мы стреляем по х*хлам. П*дары укр*пы, подставляйте ж*пы».

За лічені години скандальна блогерка стала «відомою» у Телеграм-спільнотах, а згодом до неї навідалися працівники СБУ.

СБУ провела профілактичну бесіду з дівчиною, в інтернеті уже є запис її публічного вибачення. Акаунт у соцмережі вже видалений.

Нагадаємо, раніше СБУ знайшла тіктокерку, яка запостила радісне відео про обстріли Львівщини.

Теги: відео Рівненщина скандал

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