Наїзд на Бандеру. Історик Грицак пояснив, як втрапив у скандал із французькою газетою

Французька газета Le Monde 7 та 8 січня опублікувала два вкрай неоднозначні тексти, присвячені українським націоналістам і Степану Бандері

Французька газета Le Monde 7 та 8 січня опублікувала два вкрай неоднозначні тексти, присвячені українським націоналістам і Степану Бандері. Чого варті лише назви цих статей: «Війна в Україні: міф Бандери та реальність нацистського колаборанта» та «Степан Бандера, український антигерой, глорифікований після російської агресії». Коментар для публікацій журналіст взяв у історика Ярослава Грицака. В інтерв’ю «Главкому» він визнає свою помилку у спілкуванні з Le Mond та переконує – його слова перекрутили.

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«Суть полягала у тому, що у розмові з журналістом я наголошував – усі спроби представити культ Бандери в Україні як загрозу української демократії не мають підстав. Бо цей культ, на мою думку, не є токсичним. Він не закликає вирізати поляків чи громити євреїв – як це представлене у польській чи єврейській історичній пам’яті. Культ Бандери в Україні має зараз єдине значення – він є символом антиросійського спротиву», – пояснює Ярослав Грицак.

Науковець зауважує, погодився дати коментар, бо Le Monde має обру репутацію.

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«Брав інтерв’ю у мене журналіст по телефону з досить слабкою англійською. Він переінакшив те, що я говорив. Я не казав, що В’ятрович сфальсифікував образ Бандери, я казав, що В’ятрович просував позитивний образ Бандери. А це велика різниця», – запевняє Грицак.

Історик каже, як приклад наводив дані соціологічного опитування групи «Рейтинг» з квітня 2022 р., згідно з яким вперше за історію незалежної України більшість українців ставляться до Бандери позитивно. Це становить разючий контраст зі ситуацією перед повномасштабною війною. Тоді для частини України Бандера був героєм, а для іншої – бандитом. І навіть після того, як В’ятрович став керівником Інституту національної пам’яті і пробував промотувати образ Бандери, це не сильно змінило ситуацію. Ситуацію змінила війна.

Нагадаємо, український історик Ярослав Грицак дав досить неоднозначні коментарі французькому виданню Le Monde, у яких він дискредитує історичну постать Степана Бандери, який став одним із українських символів опору російській агресії.

Також в Офісі президента Володимира Зеленського надали роз’яснення, чи залишаються чинними укази президента Віктора Ющенка, який присвоїв звання Герой України посмертно головному командирові УПА Роману Шухевичу і провідникові українських націоналістів Степану Бандері.