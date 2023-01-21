Скандал у Рівному: водопровідну воду освятив священник московського патріархату

Цапом-відбувайлом через інцидент зробили працівника підприємства

У день святкування Хрещення Господнього, 19 січня, у «Рівнеоблводоканалі» освятили воду в резервуарах на насосних станціях. Справа добра, проте містян обурила особа, що провела обряд. Як повідомляє Горинь.інфо, для цієї місії підприємство запросило протоієрея Михаїла Петрова, священника Московського патріархату.

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Тобто, вся рівняни і гості області користувались водою, що її освятив представник церкви, котра підтримує терористів. Справа набула розголосу в соцмережах, люди почали писати гнівні коментарі.

«Запрошувати на стратегічний об'єкт ворога – справа для СБУ», «Це настільки тупо, що виглядає як дурнуватий сітком», «РПЦ – це підрозділ ФСБ», «Тепер буду з острахом використовувати ту воду», «Представника ворожої організації під час воєнного стану допустили на режимний об'єкт – це жесть!», – пишуть рівняни.

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На інцидент відреагувала і місцева влада. Так, голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш терміново викликав на розмову виконувача обов'язків керівника «Рівнеоблводоканалу» Андрія Грухаля. Як ідеться у повідомленні пресслужби облради, відбулася «серйозна розмова». Андрій Грухаль запевнив, що розбирається і «невдовзі будуть прийняті кардинальні рішення щодо людей, які організували цю провокацію».

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш викликав на розмову керівника Рівнеоблводоканалу Андрія Грухаля фото: ror.gov.ua

Зрештою, цапа-відбувайла знайшли. Через проведений обряд звільнили працівника «Рівнеоблводоканалу», який нібито з власної ініціативи привів московського священника на водозабір і таким чином грубо порушив пропускний режим.

«Працівник підприємства самовільно провів на територію стратегічного об’єкту сторонніх осіб», – ідеться у повідомленні «Рівнеоблводоканалу».

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Ініціатором законопроєкту є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Раніше повідомлялося, що священники московської церкви здійснили обряд вуду на могилі митрополита Володимира.

Крім того, Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви.