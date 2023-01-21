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Скандал у Рівному: водопровідну воду освятив священник московського патріархату

Надія Карбунар
glavcom.ua
Скандал у Рівному: водопровідну воду освятив священник московського патріархату
Протоієрей Михаїл Петров благословляє воду в резервуарах
фото з відкритих джерел

Цапом-відбувайлом через інцидент зробили працівника підприємства

У день святкування Хрещення Господнього, 19 січня, у «Рівнеоблводоканалі» освятили воду в резервуарах на насосних станціях. Справа добра, проте містян обурила особа, що провела обряд. Як повідомляє Горинь.інфо, для цієї місії підприємство запросило протоієрея Михаїла Петрова, священника Московського патріархату.

Скандал у Рівному: водопровідну воду освятив священник московського патріархату фото 1

Тобто, вся рівняни і гості області користувались водою, що її освятив представник церкви, котра підтримує терористів. Справа набула розголосу в соцмережах, люди почали писати гнівні коментарі.

Скандал у Рівному: водопровідну воду освятив священник московського патріархату фото 2

«Запрошувати на стратегічний об'єкт ворога – справа для СБУ», «Це настільки тупо, що виглядає як дурнуватий сітком», «РПЦ – це підрозділ ФСБ», «Тепер буду з острахом використовувати ту воду», «Представника ворожої організації під час воєнного стану допустили на режимний об'єкт – це жесть!», – пишуть рівняни.

На інцидент відреагувала і місцева влада. Так, голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш терміново викликав на розмову виконувача обов'язків керівника «Рівнеоблводоканалу» Андрія Грухаля. Як ідеться у повідомленні пресслужби облради, відбулася «серйозна розмова». Андрій Грухаль запевнив, що розбирається і «невдовзі будуть прийняті кардинальні рішення щодо людей, які організували цю провокацію».

Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш викликав на розмову керівника Рівнеоблводоканалу Андрія Грухаля
Голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш викликав на розмову керівника Рівнеоблводоканалу Андрія Грухаля
фото: ror.gov.ua

Зрештою, цапа-відбувайла знайшли. Через проведений обряд звільнили працівника «Рівнеоблводоканалу», який нібито з власної ініціативи привів московського священника на водозабір і таким чином грубо порушив пропускний режим.

«Працівник підприємства самовільно провів на територію стратегічного об’єкту сторонніх осіб», – ідеться у повідомленні «Рівнеоблводоканалу».

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8371 про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Ініціатором законопроєкту є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що священники московської церкви здійснили обряд вуду на могилі митрополита Володимира.

Крім того, Зеленський призупинив громадянство 13 священників Московської церкви.

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Теги: місцева влада хрещення обряд влада священник церква міністр громадянство Денис Шмигаль відео батько

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Скандал у Рівному: водопровідну воду освятив священник московського патріархату
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