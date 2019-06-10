«Заміновані» станції київського метро відкрито для пасажирів: бомб не виявлено
Повідомлення про мінування станцій виявилися неправдивими
На станціях метро «Олімпійська» і «Теремки» спецслужби не виявили вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
Обидві станції відчинено на вхід та вихід.
«Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено», - повідомили в метрополітені.
Раніше стало відомо, що станції «Театральна» і «Золоті ворота» і пересадку відчинено на вхід та вихід після перевірки.
Як повідомлялося, у понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро і супермаркету.
Повідомлення про те, що об'єкти заміновані, надійшло від «мінера» на електронну пошту близько 9:50, передає Інформатор.
Цього разу було заявлено про те, що заміновано наступні об'єкти:
- Верховна Рада України
- Міністерство оборони України
- Станції метро «Олімпійська», «Театральна», «Золоті ворота» «Печерська» і «Теремки».
- Магазин «Дари моря»
- Гіпермаркет METRO
На зазначені об'єкти виїхали спецслужби і перевіряють приміщення. Всі зазначені вище станції метро закриті на вхід і вихід.
Пресслужба метрополітену повідомила про зачинення двох станцій: «Театральної» та «Золоті ворота».
Нагадаємо, у ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив телефоном на гарячу лінію анонімно.
У середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями