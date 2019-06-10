  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Заміновані» станції київського метро відкрито для пасажирів: бомб не виявлено

    • Розсилка
    «Заміновані» станції київського метро відкрито для пасажирів: бомб не виявлено

    Повідомлення про мінування станцій виявилися неправдивими

    На станціях метро «Олімпійська» і «Теремки» спецслужби не виявили вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Обидві станції відчинено на вхід та вихід.

    «Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено», - повідомили в метрополітені.

    Читайте також

    Раніше стало відомо, що станції «Театральна» і «Золоті ворота» і пересадку відчинено на вхід та вихід після перевірки.

    Як повідомлялося, у понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро і супермаркету.

    Повідомлення про те, що об'єкти заміновані, надійшло від «мінера» на електронну пошту близько 9:50, передає Інформатор.

    Цього разу було заявлено про те, що заміновано наступні об'єкти:

    • Верховна Рада України
    • Міністерство оборони України
    • Станції метро «Олімпійська», «Театральна», «Золоті ворота» «Печерська» і «Теремки».
    • Магазин «Дари моря»
    • Гіпермаркет METRO

    На зазначені об'єкти виїхали спецслужби і перевіряють приміщення. Всі зазначені вище станції метро закриті на вхід і вихід.

    Пресслужба метрополітену повідомила про зачинення двох станцій: «Театральної» та «Золоті ворота».

    Нагадаємо, у ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив телефоном на гарячу лінію анонімно.

    У середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями

     

    Читайте також
    Київ кримінал метро замінування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ