Невідомі «замінували» ще одну станцію київської підземки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні невідоми повідомили про мінування низки станцій метро Києва

Станцію метро «Теремки» зачинено на вхід та вихід. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Перепрошуємо за незручності! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки», - йдеться в повідомленні.

Тим часом станції «Театральна» і «Золоті ворота» і пересадку вже відчинено на вхід та вихід. «Перевірку закінчено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено», - інформують у метрополітені.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро і супермаркету.

Повідомлення про те, що об'єкти заміновані, надійшло від «мінера» на електронну пошту близько 9:50, передає Інформатор.

Цього разу було заявлено про те, що заміновано наступні об'єкти:

Верховна Рада України

Міністерство оборони України

Станції метро «Олімпійська», «Театральна», «Золоті ворота» «Печерська» і «Теремки».

Магазин «Дари моря»

Гіпермаркет METRO

На зазначені об'єкти виїхали спецслужби і перевіряють приміщення. Всі зазначені вище станції метро закриті на вхід і вихід.

Пресслужба метрополітену повідомила про зачинення двох станцій: «Театральної» та «Золоті ворота».

Нагадаємо, у ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив телефоном на гарячу лінію анонімно.

У середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.



